К чему приведет снижение ключевой ставки...

Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 пунктов — с 7,5 до 7,25 процента годовых. Что это значит для нас, простых москвичей?

Первое и главное: станут более доступными кредиты. Мне самому, например, уже позвонили из банка и предложили кредит на более выгодных условиях.

Очень велика вероятность, что несколько снизятся и ставки по ипотеке. Вообще, я считаю, что решение Центробанка о снижении ключевой ставки напрямую связано с поручением президента Владимира Путина, которое он дал правительству и ЦБ в феврале этого года. Согласно поручению, властные органы должны принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8 процентов годовых и ниже и доложить об этом в начале 2020 года. Вот движение и началось.

Эта история важна для очень многих. По данным Росреестра по Москве, в 2018 году зарегистрировано наивысшее количество ипотечных договоров в истории города — 90 641. Это в 1,7 раза больше, чем в 2017 году. В первом полугодии 2019-го зарегистрировано 42 372 договора — на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если ипотечные ставки снизятся, то число желающих взять кредит станет еще больше. При этом надо понимать, если ипотеку вы уже взяли, то имеете право добиваться снижения ставки. Для этого, правда, вам придется вновь потратиться на оценку объекта, то есть квартиры или дома, вновь заключить договор страхования жизни, потратить немало времени и нервов, но, возможно, игра стоит свеч, если ставка снизится серьезно.

Ипотека будет становиться все доступней Фото: deita.ru

Еще одно положительное последствие: оживится экономика, ведь кредиты для предприятий тоже подешевеют. Возможно, замедлится рост цен, потому что выплата процентов по кредитам входит в себестоимость товаров. Меньше проценты — меньше выплаты — ниже себестоимость — дешевле конечный товар. Такой может быть цепочка.

При этом снижение ключевой ставки может привести и к негативным последствиям. Более низкая ставка делает рубль более дешевым по отношению к доллару. Это значит, что курс доллара может вырасти. А вместе с ним несколько подорожают импортные товары: одежда, обувь, лекарства, бытовая техника. Но скачкообразного роста курса доллара я не жду, скорее, это будет совсем небольшой рост.

Еще одно последствие принятого решения — снижение ставок по банковским депозитам. Проще говоря, вы сможете положить деньги в банк уже под более низкий процент. Это обратная сторона медали.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»