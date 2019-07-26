Владимир Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать задолженности жителей по оплате жилищно-коммунальных услуг коллекторам.
Согласно закону, такое право может быть передано жилищному кооперативу либо вновь выбранной управляющей организации, а также иной уполномоченному объединению, которое создается жилищным товариществом.
Указанные организации должны направить письменное сообщение о факте уступки права взимать задолженности. Собственник может не уплачивать долг до получения такого уведомления, уточняет Агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что законопроект прошел третье чтение в Государственной Думе и был одобрен в Совете Федерации.
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