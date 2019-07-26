Мосгортранс сообщил об изменении маршрута автобуса с 27 июля
• 18:33 • 26 июля 2019
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Фото: официальный сайт мэра Москвы
Маршрут автобуса № 728 изменится с 27 июля, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
В частности, маршрут пересмотрели после остановки «Центр образования № 1417». Теперь автобус будет проезжать по улице Марьинский Парк, Проектируемому проезду № 3863 и улице Ставропольская до новой конечной остановки «Ставропольский проезд».
— Автобусы № 728 не будут обслуживать остановку «14-й микрорайон Марьинского Парка» на улице Марьинский Парк, — пояснили в пресс-службе.
Теперь остановка «14-й микрорайон» вводится по Проектируемому проезду № 3863 при движении к Ставропольскому проезду, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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