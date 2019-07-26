Президент наделил СК РФ полномочиями по проведению судебной экспертизы
Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 июля поставил подпись под законом, согласно которому Следственный комитет наделяется полномочиями по проведению судебной экспертизы.
До главы государства новую правовую норму одобрили в трех чтениях депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации.
В будущем, согласно закону, в структуре СК будет создано учреждение судебно-экспертной направленности, не зависящее от следственных органов РФ. Данная инициатива запланирована к реализации не позднее 1 января 2022 года.
До этого производство судебных экспертиз будут осуществлять действующие экспертные подразделения СК.
Также ведомство наделят полномочиями по проведению различных (в том числе психофизиологических) экспертиз и по осуществлению законности в процессе указанной работы.
Подписанный президентом документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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