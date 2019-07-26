Здание Московского международного торгового банка отреставрируют
Расположенное на улице Рождественка здание Московского международного торгового банка будет отреставрировано. Об этом проинформировали в пресс-службе Мосгорнаследия.
— Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится по адресу: улица Рождественка, дом 8/15, строение 3, — указано в тексте сообщения.
За 120-летнюю историю здания в нем располагались Центральная сберегательная касса, Московский банк экономического сотрудничества, правление Московского международного торгового банка и Государственный сельскохозяйственный банк. Также одно время часть этажей занимал Институт искусствознания под руководством Игоря Грабаря.
Здание является выдающимся столичным памятником, фасады которого выполнены в духе классической архитектуры с элементами барокко.
— После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием, правообладателю будет выдано разрешение на проведение самих работ, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Для разработки научно-проектной документации будут изучены инженерно-технические особенности здания, специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Наружная реставрация монумента «Родина-мать зовет!» завершится в ноябре