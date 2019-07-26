Ветеринар и парапсихолог объяснили феномен «живой» куриной грудки

Недавно пользователей сети поразило видео из китайского ресторана в штате Флорида, Соединенные Штаты Америки. На нем поданная к столу сырая куриная грудка ловко выпрыгнула из тарелки и пустилась в бега.

Такой феномен не мог не остаться незамеченным, поэтому видео быстро стало вирусным, набрав порядка полутора сотен тысяч ретвитов и несколько десятков тысяч комментариев. Пользователи сети наперебой гадали, как такое могло произойти, и не вселился ли в грудку мятежный дух бывшей хозяйки лакомства.

Впрочем, с точки зрения ветеринара Антона Аркопина, видео выглядит больше как умелый розыгрыш, а не физиологическое явление.

— По тому, что я увидел в ролике, я не могу сделать вывод о действии каких-либо естественных физиологических процессов. Скорее, это просто ловкий трюк. Например, в кусок мяса могли поместить гайку или другой металлический предмет, а под столом – магнит. Уж больно «механически» выглядят попытки куриной грудки «спастись» со стола. Многие могут вспомнить, что курица способна «жить» после отрубания головы в течение нескольких минут. Да, это правда, и связано с тем, что головной мозг – не единственный «координатор» движений. Сигналы поступают к конечностям из спинномозговых двигательных центров, давая курице возможность двигаться еще некоторое время, — заявил Антон Аркопин

Тем не менее, к моменту попадания на стол, никакие части курицы двигаться уже точно не будут. Единственный реальный способ заставить привести в движение свежую плоть — подать на нее электрический ток. Но на видео нельзя наблюдать никаких подобных манипуляций с мясом.

По мнению парапсихолога Димитрия Шляпцова, причиной подобного поведения куриных остатков является мощная аура одного из участников обеда. Люди с подобными характеристиками способны притягивать к себе различного рода энергии, в том числе — и из загробного мира.

— Возможных объяснений может быть два. Основным мне видится сильное «притяжение» одно из участников обеда. Скорее всего, птицу убили прямо на кухне, перед обедом, поэтому ее эманации все еще были недалеко. А находящийся рядом психоактивный человек позволил найти духу путь обратно к своей физической оболочке, пусть и неполноценной. Может быть и наоборот. У кого-то за столом проявились латентные психокинетические способности вследствие шока от увиденной сырой пищи или других факторов. Естественно, в воображении возникает картина мучающегося, погибающего животного, стремящегося избежать смерти, что и спроецировалось на ее остатки, заставив двигаться столь странным образом, — отметил Шляпцов.

Детали

Стоит отметить, что подобные явления с едой уже давно — не новинка. В частности, ряд ресторанов в Японии предлагает своим посетителям так называемый «одори-дон» — «танцующую миску с рисом». Суть трюка в том, что на упомянутую миску выкладывается свежий осьминог или кальмар, которого при сервировке поливают соевым соусом. Содержащийся в приправе натрий вступает с реакцию с клетками морского существа, после чего высвобождаются свободные ионы, которые воздействуют на мышцы головоногого, заставляя размахивать щупальцами, как бы «танцуя».

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