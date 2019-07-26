Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
• 19:47 • 26 июля 2019
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Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа. Отмечается, что предоставленный договор предполагает сотрудничество на уже действующих условиях.
Однако, подчеркивает Новак, Украина в данный момент никак не отреагировала на предложение.
- Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это, - цитирует РИА Новости главу Минэнерго.
По словам Новака, в договоре на транзит газа могут быть внесены корректировки. Однако это уже будет происходить в рамках коммерческих переговоров между компаниями.
Напомним, что срок действия настоящего контракта истекает в конце 2019 года.
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