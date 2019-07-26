Владимир Путин ввел новый объект интеллектуального права
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, исходя из которого в Гражданский кодекс теперь введен новый объект интеллектуального права — «географическое указание».
К документу идет пояснительная записка. В ней говорится, что наименование места происхождения товара — это средство его индивидуализации, которое дает общественности представление не только об изготовителе и высоком качестве товара, но также о наличии в нем особых свойств, определяемых местом его изготовления.
Документ, подписанный Путиным, опубликовали на официальном портале правовой информации.
Отметим, что ранее в правоприменении НМПТ существовал ряд проблем. Они мешали использовать потенциал, заложенный в указанном в законе виде интеллектуальной собственности. Сегодня на территории России зарегистрированы 170 НМТП.
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