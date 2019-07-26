Создание реестра российских приложений для гаджетов обсудят в Минкомсвязи
Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ состоится встреча, в ходе которой будут рассмотрены перспективы создания реестра российских приложений для гаджетов с целью выполнения требований по предустановке отечественного ПО.
Перечень будет распространяться на программы для смартфонов и планшетов. Новиков подчеркнул, что обязательных требований по предустановке не будет.
— Но такие предложения регулярно появляются, что вызывает бурную реакцию в обществе и на рынке, — цитирует пресс-секретаря Минкомсвязи РИА Новости.
По словам Новикова, в первую очередь на встрече необходимо выяснить, возможно ли выполнение такого рода требований. Кроме того, предметом обсуждения станет сама целесообразность создания реестра приложений.
Читайте также: FaceApp следит за нами: насколько безопасно популярное приложение