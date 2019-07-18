FaceApp следит за нами: насколько безопасно популярное приложение

«Состаривающее» приложение FaceApp в сенате США обвинили в нарушении приватности. Об этом заявил начальник службы безопасности Демократического национального комитета Боб Лорд. Так как приложение разработано в России, он призвал кандидатов в президенты 2020 года из соображений безопасности отказаться от его использования.

Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер, в свою очередь, официально попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США провести расследование. Шумер указывает на тот факт, что использование FaceApp может угрожать национальной безопасности США, так как люди предоставляют «полный и бесповоротный доступ» к своим личным данным.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, насколько обоснованны высказывания американцев и в чем опасность приложения.

— Если говорить о приватности, то в нашей стране под этим определением подразумевается тайна личной жизни, — прокомментировал корреспонденту «Вечерней Москвы» координатор Центра безопасности Интернета Урван Парфентьев. — А в англосаксонской культуре это понятие более широкое: например, нарушением приватности может послужить публикация изображения, наносящего вред репутации человека, его чести и достоинству. Но это определение неприменимо к приложению FaceApp. К примеру, при помощи Photoshop можно искусственно создать картинку, которая выставит человека в неприглядном виде. А «состаривание» лица на репутацию повлиять не может. К тому же, пользователь, как правило, самостоятельно загружает в приложение фотографию и по своей же инициативе публикует ее в соцсетях. Поэтому говорить о каком-то нарушении приватности в данном случае нецелесообразно.

Эксперт добавил, что аналогичным образом доступ к личным данным имеют как другие приложения, так и социальные сети.

— Мы сами выбираем, к каким данным конкретное приложение будет иметь доступ. Например, графические редакторы запрашивают доступ к галерее с изображениями. Карты определяют местоположение пользователя. Поэтому можно установить ограничения, скрывающие те или иные данные, — сказал Урван Парфентьев.

Необоснованным считает заявление сената США и хакер Александр Варской.

— Приложение использует всего лишь изображения лиц пользователей. Но подумайте: ведь мы по улице ходим с открытыми лицами, и ничего страшного в этом нет, — сказал он корреспонденту «ВМ». — А доступа к другим персональным данным программа не требует. К слову, подобный хайп уже случался с приложением по распознаванию лиц FindFace. Некоторое время многие средства массовой информации говорили о том, что оно якобы может использоваться для слежки. И где сейчас все эти разговоры?

Хакер предположил, что со временем популярность приложения FaceApp ослабеет и разговоры о нем утихнут.

Читайте также: Роскомнадзор заявил об отсутствии жалоб на FaceApp