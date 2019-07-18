Роскомнадзор заявил об отсутствии жалоб на FaceApp
Роскомнадзор сообщил, что в ведомство не поступало сообщений о жалобах на работу приложения FaceApp.
— Жалобы в отношении приложения FaceApp не поступали. Сообщения об утечках персональных данных зафиксированы не были, — заявили в пресс-службе агентству «Москва».
Впервые о приложении FaceApp узнали около двух лет назад. Оно позволяло исправить недостатки на фото, изменить расу и пол. В июле FaceApp снова обрело популярность, когда российские и зарубежные звезды стали массово публиковать фотографии, представляющие их в старости: в приложении появился фильтр, накладывающий на фото седину и морщины. В социальных сетях даже существует хэштег #faceappchallenge.
Однако проявление такого интереса к приложению взволновало многих иностранных экспертов по информационной безопасности. Например, в сенате США заявили, что приложение может загружать снимки пользователей без их разрешения на свои серверы.
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