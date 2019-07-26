Более 660 купающихся в столичных водоемах зафиксировали 26 июля
• 21:26 • 26 июля 2019
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Максимальная температура воды на станциях МГПСС «Рублево» и «Татарово» составляет 22 градуса
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
В пятницу, 26 июля, специалистами ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» было зафиксировано более 660 человек, купающихся в городских водоемах. Об этом проинформировали в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Уточняется, что общее количество отдыхающих, зафиксированных в местах отдыха, составило 8428 человек. Из них 211 являются рыбаками, а 657 — купающимися.
Максимальная температура воды на станциях МГПСС «Рублево» и «Татарово» составляет 22 градуса, передает агентство городских новостей «Москва».
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