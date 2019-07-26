Пятница 26 июля , 22:07
Ясно + 23 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Звезды

Эксперт по этикету объяснила, почему Меган Маркл сложно жить в королевской семье

Арина Крючкова
• 21:30 • 26 июля 2019
Если девушка росла с мыслью, что можно красить ногти черным лаком, и вдруг она попадает в королевскую семью, где это табу, ей немножко сложно, говорит эксперт
0
doc76e4bu1orc4y9wjtil0
Если девушка росла с мыслью, что можно красить ногти черным лаком, и вдруг она попадает в королевскую семью, где это табу, ей немножко сложно, говорит эксперт
Фото: Кадр из сериала «Форс-мажоры»

Королева Елизавета II собирается вызвать Меган Маркл на профилактическую беседу. Об этом сообщает британское издание Majesty Magazine. Королева хочет дать советы Маркл по публичному поведению, чтобы не оказываться в центре медийных скандалов. Отметим, что актрису не раз обвиняли в нарушении королевского протокола и этикета. 

«Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом по этикету и протоколу Альбиной Холговой, которая проходила обучение в Британии. Она объяснила, почему Меган Маркл не удается следовать «королевским» правилам этикета и в чем их особенность в Объединенном Королевстве. 

— Меган Маркл жалуется на жизнь в королевской семье из-за правил этикета и королевского протокола. Почему таким людям, как она, сложно соблюдать правила этикета королевской семьи?

— Сложность связана в первую очередь с тем, что соблюдение каких-то правил не прививалось с детства. Если девушка росла с мыслью, что можно красить ногти черным лаком, и вдруг она попадает в королевскую семью, где это табу, ей немножко сложно. Если девочка росла с мыслью, что носить днем кружева, прозрачные вещи — это норма, то в кругу, где довольно жесткие правила, ей это тоже непривычно, вызывает какой-то внутренний протест. Когда человек попадает извне в королевскую семью, не родился в ней, многое вызывает сложности.

Та же история была с принцессой Дианой, которая периодически нарушала дресс-код и вызывала поток критики в свой адрес, в том числе со стороны королевы Елизаветы II. Есть известный снимок, где она в черном платье танцует с Джоном Траволтой. Согласно придворному этикету — самому строгому из всех существующих видов этикета — черный цвет (вечерних платьев) — это цвет траура. Говорили, что после появления снимков в прессе королевский дворец получил телеграммы со всех концов света: «Мы не знаем, что произошло, но мы заранее выражаем соболезнования». У принцессы был очень серьезный разговор с Елизаветой II на предмет того, что все-таки стоит придерживаться традиций, правил и не диктовать свои новые условия. Правда это или нет, но политтехнологи об этом рассказывают.

Элементарная психология. Человек много-много лет жил в одних условиях и вдруг попадает в совершенно другую среду, где свои традиции и правила. Ему действительно сложно их соблюдать. Меган Маркл не воспитывалась в королевской семье с трехлетнего возраста, а попала туда в тридцать с лишним лет, это совсем другое. Поэтому она и позволяет сейчас себе, например, платья со вставками из кружева и капрона, цвет маникюра, который не соответствует дресс-коду.

— Вы сказали, что придворный этикет Британии — самый сложный, а что особенного в правилах этого этикета?

— Например, одно из самых непривычных правил для нас, обычных людей, — это то, что члены королевской семьи, выходя к ужину, всегда одеты нарядно. Они не могут садиться за стол в пижаме, трико, спортивных костюмах. Это требование придворного этикета.

— Периодически СМИ передают, что муж сделал Меган Маркл выговор из-за нарушения этикета или что Елизавета II ввела для герцогини новое правило, например, не приводить домой бродячих собак. Если Маркл продолжит нарушать этикет, чем ей это грозит?

— Это риторический вопрос. Я сейчас, может, скажу очень жесткую вещь... Были разговоры, что если бы принцесса Диана строго следовала правилам придворного этикета, автокатастрофа могла бы не произойти.

Принцесса нарушала дресс-код, запрет на демонстрацию личной жизни. СМИ и общественность знали о подробностях ее личной жизни, пристально следили за ней, иначе не было бы этой погони за ней и, соответственно, автокатастрофы. Такая логическая цепочка выстраивается у специалистов.

Чем нарушение правил грозит Меган Маркл? Предположить сложно. Думаю, вся наша жизнь строится из мелочей, в том числе жизнь лиц королевской семьи. Сейчас скажу, наверное, очень банальную вещь: если их чувства сильны и искренни, они все смогут преодолеть. Если произойдет какой-то раскол, то любая оплошность со стороны одного из супругов будет этот раскол увеличивать. Однозначно ни один специалист не скажет, к чему это может привести, все будет зависеть от того, какая атмосфера в их семье.

— Кейт Миддлтон происходит из аристократической британской семьи, а Меган Маркл — из «простой» американской. Как детство и воспитание будущих герцогинь сказалось на их принятии правил этикета?

— Элементарно, хотя у Белого дома очень серьезная протокольная служба. К президентам Америки очень мало возникает претензий по части внешнего вида, например. Но в целом Америка славится пренебрежительным отношением к этикету. Все эти гамбургеры, картофель фри, который едят руками, и прочее. Безусловно, американская культура наложила свой отпечаток, не могло быть иначе.

Читайте также: Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу

Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Московское «Динамо» впервые победило на новом стадионе
22:4326 июля 2019
Спорт
Президент ОКР прокомментировал приглашение на Олимпийские игры в Токио
22:2726 июля 2019
Спорт
Участники экологической акции смогут посетить музей «Московский транспорт» бесплатно
22:1326 июля 2019
Город
Спасатели перешли на усиленный режим работы на водоемах столицы из-за жары
22:0326 июля 2019
Город
Хормейстер Татьяна Анофриева скончалась после долгой болезни
21:4426 июля 2019
Происшествия
Движение в Тушинском тоннеле ограничат в ночь с 26 на 27 июля
21:3226 июля 2019
Город
Более 660 купающихся в столичных водоемах зафиксировали 26 июля
21:2626 июля 2019
Город
Более 50 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах
21:0626 июля 2019
Город
Создание реестра российских приложений для гаджетов обсудят в Минкомсвязи
21:0526 июля 2019
Технологии
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы
20:5526 июля 2019
Происшествия
Владимир Путин ввел новый объект интеллектуального права
20:4226 июля 2019
Внутренняя политика
Материалы об изобретении «Катюши» представили в Музее Победы
20:3926 июля 2019
Город
Информацию о задержании в Румынии вооружения РФ опровергли в Минобороны
20:1226 июля 2019
Внешняя политика
Столичные власти опровергли падение дерева на мать с коляской
19:5026 июля 2019
Город
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
19:4726 июля 2019
Внешняя политика
Наказание за незаконные полеты дронов ужесточили в десять раз
19:2326 июля 2019
Внутренняя политика
Стипендии включили в список обязательных выплат при блокировке счетов вуза
18:5926 июля 2019
Внутренняя политика
Здание Московского международного торгового банка отреставрируют
18:5226 июля 2019
Город
Президент наделил СК РФ полномочиями по проведению судебной экспертизы
18:3726 июля 2019
Внутренняя политика
Московские врачи остановили сердце пациентки для спасения ее жизни
18:2326 июля 2019
Здоровье
Власти Москвы уведомили о незаконности протестной акции 27 июля
18:1526 июля 2019
Город
Владимир Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам
18:0726 июля 2019
Внутренняя политика
Российская Федерация бокса подаст в суд на организаторов последнего боя Дадашева
18:0726 июля 2019
Происшествия
Семь зон отдыха с купанием открыто в столице
18:0226 июля 2019
Город
Зеленую змею сняли с дерева на юге столицы
17:5326 июля 2019
Город
Владимир Путин ужесточил наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь
17:4926 июля 2019
Внутренняя политика
МОЭК ввела новую функцию в Едином личном кабинете
17:4026 июля 2019
Город
Интерпол доставил украинца в Москву по делу об убийстве главы управления МВД
17:3226 июля 2019
Происшествия
Рекламу в стиле граффити удалят со столичных домов в течение 15 дней
17:3126 июля 2019
Город
Движение по ряду улиц в районе стадиона «Лужники» перекроют из-за концерта
17:1326 июля 2019
Город
Мужчину с 250 граммами наркотиков задержали на автовокзале «Северные ворота»
17:1326 июля 2019
Происшествия
Стало известно, где находится задержанный СБУ российский танкер
17:1326 июля 2019
Внешняя политика
Обвиняемый в убийстве женщины в Раменках арестован
16:5826 июля 2019
Происшествия
Румыния заблокировала транзит российского вооружения в Сербию
16:5826 июля 2019
Внешняя политика
Антон Чупков принес России золотую медаль на дистанции 200 метров
16:2926 июля 2019
Спорт
Школу искусств имени Глинки построят в Печатниках в 2020 году
16:2626 июля 2019
Город
Сергей Собянин оценил ход строительства станции «Шереметьевская» БКЛ метро
16:2126 июля 2019
Город
Россиянка завоевала золото на ЧМ в Южной Корее
16:1926 июля 2019
Спорт
Свыше тысячи бургеров в час будут готовить участники «Бургерфеста»
16:1826 июля 2019
Город
Сергей Собянин поздравил лучшего ветеринара столицы
16:1826 июля 2019
Город
Владимир Мединский рассказал Владимиру Путину о финансировании российских музеев
16:1726 июля 2019
Внутренняя политика
Документальный фильм о Ральфе Лорене выйдет в ноябре
16:1126 июля 2019
Культура
Таблички «Благоустроено на средства от платных парковок» с новым дизайном появятся в столице
16:0626 июля 2019
Город
В столице проходят съемки корейского развлекательного шоу
15:5626 июля 2019
Город
Телеканал RT возмутился досудебным штрафом от медиарегулятора
15:4926 июля 2019
Общество
СМИ: Россия будет добиваться возвращения захваченного на Украине танкера
15:4526 июля 2019
Внешняя политика
Последняя пятница месяца стала самым теплым днем июля в Москве
15:4426 июля 2019
Город
Два немецких министра призвали к отмене санкций против РФ
15:2826 июля 2019
Внешняя политика
Фестиваль «Хвост? Нос? Пес!» пройдет в культурном центре «Вдохновение»
15:2726 июля 2019
Город
Гостей «Бургерфеста» в парке Горького порадуют скидками
15:0126 июля 2019
Город
Калеб Дрессел побил мировой рекорд на 100-метровке
14:5926 июля 2019
Спорт
Детеныши сетчатого питона родились в Московском зоопарке
14:5826 июля 2019
Животные
Ростех создаст оборудование, раздающее WI-FI из-под земли
14:3626 июля 2019
Город
Возбуждено второе дело по факту избиения ребенка в лагере под Хабаровском
14:3626 июля 2019
Происшествия
Ространснадзор проверит обстоятельства столкновения двух теплоходов в Яхроме
14:3626 июля 2019
Происшествия
Танцевальный флешмоб в «Сокольниках» побил мировой рекорд
14:3226 июля 2019
Город
«Прозрачный» паркинг построят в Царицыне
14:1626 июля 2019
Город
Синоптики предупредили, что последние дни июля в столице будут самыми холодными
14:1426 июля 2019
Город
Канделаки рассказала, что нужно делать жертвам домашнего насилия
14:1326 июля 2019
Общество
МИД предупредил россиян о 40-градусной жаре в Европе
14:0926 июля 2019
Общество
Стартовал отбор художественных работ, посвященных ВДНХ
14:0626 июля 2019
Город
Названы три самых опасных инфекционных заболевания в России
13:5726 июля 2019
Здоровье
Центробанк понизил ключевую ставку
13:4026 июля 2019
Экономика
СМИ: Полиция нашла 50 килограммов наркотиков в машине участницы Олимпийских игр
13:3726 июля 2019
Происшествия
Московские химики предложили новый метод определения уровня глюкозы в крови
13:3226 июля 2019
Наука
Политолог оценил просьбу США к Турции по комплексам С-400
13:2326 июля 2019
Внешняя политика
Исследователи нашли возможный способ лечения болезни Стивена Хокинга
13:1826 июля 2019
Наука
Препарат для лечения гепатита дельта появится на российском рынке
13:0626 июля 2019
Общество
СМИ сообщили о продлении Россией контракта на транзит газа с Украиной
13:0326 июля 2019
Внешняя политика
«Росконтроль» назвал самую лучшую марку «Дарницкого» хлеба
12:5926 июля 2019
Потребление
Историк из Подмосковья намерен пройти пешком всю Россию
12:5926 июля 2019
Общество
Два теплохода столкнулись в подмосковной Яхроме
12:5126 июля 2019
Происшествия
Росстат назвал самые популярные места для досуга у молодежи
12:3726 июля 2019
Общество
Фестиваль «Планета балета» впервые пройдет в Москве
12:3726 июля 2019
Культура
Сенатор прокомментировал окончательные результаты выборов в Раду
12:3726 июля 2019
Внешняя политика
Более трех тысяч работ поступило на конкурс «Планета Москва»
12:2926 июля 2019
Город
Совет Федерации одобрил закон о поиске пропавших детей по геологации гаджетов
12:2226 июля 2019
Общество
Сенаторы одобрили продление «дачной амнистии»
12:2226 июля 2019
Внутренняя политика
Совет Федерации одобрил закон о регулировании цен на бензин
12:0526 июля 2019
Общество
Польша направит Путину приглашение на годовщину освобождения Аушвица
12:0026 июля 2019
Внешняя политика
Более 100 тысяч московских многодетных семей смогут воспользоваться налоговыми льготами
11:5626 июля 2019
Город
Дом 1900 года постройки отремонтируют на Чистопрудном бульваре
11:4526 июля 2019
Город
Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о состоянии дочери убитой в Раменском женщины
11:4526 июля 2019
Происшествия
Рособрнадзор назвал минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата
11:3026 июля 2019
Образование
Лобовое стекло самолета Москва — Анапа треснуло во время полета
11:2926 июля 2019
Происшествия
Рогозин рассказал, что мешает строить космодром Восточный
11:2126 июля 2019
Общество
Интервал движения поездов на МЦК сократится вечером 29 июля из-за концерта Rammstein
11:1226 июля 2019
Город
Детей из многодетных и приемных семей пригласили бесплатно изучать английский
11:0726 июля 2019
Город
Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом и легковушкой в Москве
11:0726 июля 2019
Происшествия
Задержан исполняющий обязанности министра финансов Астрахани
11:0326 июля 2019
Происшествия
Столичные библиотеки проведут бесплатные экскурсии в центре Москвы в августе
10:5326 июля 2019
Город
Выставка машин из конструктора открылась в парке Горького
10:4226 июля 2019
Город
Эксперт положительно оценил частичную отмену санкций в отношении Турции
10:3926 июля 2019
Внешняя политика
Один человек погиб и восемь пострадали при ДТП с автобусом в Челябинске
10:3826 июля 2019
Происшествия
Синоптики предупредили москвичей о жаре в выходные
10:3226 июля 2019
Город
Строительство моста к парку «Остров мечты» завершат к ноябрю
10:3226 июля 2019
Город
Еще одного ребенка госпитализировали после пожара в палаточном лагере
10:2726 июля 2019
Происшествия
ЦИК Украины представила итоговые данные по выборам в Верховную раду
10:1526 июля 2019
В мире
Выставка работ Ильи Глазунова состоится в «Манеже» в 2020 году
10:1526 июля 2019
Город
Трактор стоимостью более трех миллионов рублей угнали в столице
10:0426 июля 2019
Происшествия
Врачи НИИ имени Склифосовского рассказали о самочувствии Инны Чуриковой
09:5926 июля 2019
Культура
Подросток задержан за нападение на мужчину на востоке столицы
09:5926 июля 2019
Происшествия
МЧС рассказало, как не допустить пожара при размещении электропроводки
09:4026 июля 2019
Общество
Пятница может стать самым теплым днем июля в столице
09:3926 июля 2019
Город
Жители столицы выберут новую версию поезда «Москва»
09:3326 июля 2019
Город
Детям расскажут об основах бизнеса в столичных парках
09:1926 июля 2019
Город
Задержанный за убийство женщины в Раменском назвал мотив преступления
09:1026 июля 2019
Происшествия
Столичный психолог порекомендовала налаживать режим школьников с августа
08:5926 июля 2019
Дети
Старший механик задержанного на Украине танкера РФ рассказал о захвате судна
08:5426 июля 2019
Общество
Центробанк отозвал лицензию у столичного «РАМ Банка»
08:4126 июля 2019
Экономика
Нападение на футболистов «Арсенала» попало на видео
08:3526 июля 2019
В мире
Фонтан рядом с театром «Золотое кольцо» будет восстановлен
08:2626 июля 2019
Город
«Роскачество» посоветовало, как правильно собирать грибы
08:1326 июля 2019
Потребление
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии на МКАД
07:5226 июля 2019
Происшествия
Столичные медики проведут мастер-классы в парках
07:4526 июля 2019
Город
Более 40 площадок будут работать на празднике «Московский спорт»
07:2526 июля 2019
Город
Теплая погода вернется в Москву 26 июля
06:3326 июля 2019
Город
Экс-посол Украины предложил освободить Донбасс по «хорватскому сценарию»
06:0026 июля 2019
В мире
Медиков предложили перевести в индивидуальные предприниматели
05:0026 июля 2019
Общество
Российские моряки с задержанного СБУ танкера прилетели в Домодедово
04:4326 июля 2019
Внешняя политика
Загрузить еще

Как меняется интерес к русскому языку ...

24 июля 18:23
Эфиры Вечерка-ТВ

Какой должна быть молодежная политика...

Комплекс жалобщика: как с ним бороться...

«Мой социальный центр»: как меняется сфера социальных ус...

Никита Миронов

Зачем менять монорельс на трамвай...

Игорь Варьяш

К чему приведет снижение ключевой ставки...

Лера Бокашева

Зверь на детской площадке

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Задел для вечности

Ольга Кузьмина

В России «Кошки»: и смешно, и грустно...

Сергей Лесков

Сколько может стоить новое покорение Луны...

Виктория Федотова

Старые мемы о главном

Никита Миронов

Дети-садисты – вызов обществу

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER