Эксперт по этикету объяснила, почему Меган Маркл сложно жить в королевской семье

Королева Елизавета II собирается вызвать Меган Маркл на профилактическую беседу. Об этом сообщает британское издание Majesty Magazine. Королева хочет дать советы Маркл по публичному поведению, чтобы не оказываться в центре медийных скандалов. Отметим, что актрису не раз обвиняли в нарушении королевского протокола и этикета.

«Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом по этикету и протоколу Альбиной Холговой, которая проходила обучение в Британии. Она объяснила, почему Меган Маркл не удается следовать «королевским» правилам этикета и в чем их особенность в Объединенном Королевстве.

— Меган Маркл жалуется на жизнь в королевской семье из-за правил этикета и королевского протокола. Почему таким людям, как она, сложно соблюдать правила этикета королевской семьи?

— Сложность связана в первую очередь с тем, что соблюдение каких-то правил не прививалось с детства. Если девушка росла с мыслью, что можно красить ногти черным лаком, и вдруг она попадает в королевскую семью, где это табу, ей немножко сложно. Если девочка росла с мыслью, что носить днем кружева, прозрачные вещи — это норма, то в кругу, где довольно жесткие правила, ей это тоже непривычно, вызывает какой-то внутренний протест. Когда человек попадает извне в королевскую семью, не родился в ней, многое вызывает сложности.

Та же история была с принцессой Дианой, которая периодически нарушала дресс-код и вызывала поток критики в свой адрес, в том числе со стороны королевы Елизаветы II. Есть известный снимок, где она в черном платье танцует с Джоном Траволтой. Согласно придворному этикету — самому строгому из всех существующих видов этикета — черный цвет (вечерних платьев) — это цвет траура. Говорили, что после появления снимков в прессе королевский дворец получил телеграммы со всех концов света: «Мы не знаем, что произошло, но мы заранее выражаем соболезнования». У принцессы был очень серьезный разговор с Елизаветой II на предмет того, что все-таки стоит придерживаться традиций, правил и не диктовать свои новые условия. Правда это или нет, но политтехнологи об этом рассказывают.

Элементарная психология. Человек много-много лет жил в одних условиях и вдруг попадает в совершенно другую среду, где свои традиции и правила. Ему действительно сложно их соблюдать. Меган Маркл не воспитывалась в королевской семье с трехлетнего возраста, а попала туда в тридцать с лишним лет, это совсем другое. Поэтому она и позволяет сейчас себе, например, платья со вставками из кружева и капрона, цвет маникюра, который не соответствует дресс-коду.

— Вы сказали, что придворный этикет Британии — самый сложный, а что особенного в правилах этого этикета?

— Например, одно из самых непривычных правил для нас, обычных людей, — это то, что члены королевской семьи, выходя к ужину, всегда одеты нарядно. Они не могут садиться за стол в пижаме, трико, спортивных костюмах. Это требование придворного этикета.

— Периодически СМИ передают, что муж сделал Меган Маркл выговор из-за нарушения этикета или что Елизавета II ввела для герцогини новое правило, например, не приводить домой бродячих собак. Если Маркл продолжит нарушать этикет, чем ей это грозит?

— Это риторический вопрос. Я сейчас, может, скажу очень жесткую вещь... Были разговоры, что если бы принцесса Диана строго следовала правилам придворного этикета, автокатастрофа могла бы не произойти.

Принцесса нарушала дресс-код, запрет на демонстрацию личной жизни. СМИ и общественность знали о подробностях ее личной жизни, пристально следили за ней, иначе не было бы этой погони за ней и, соответственно, автокатастрофы. Такая логическая цепочка выстраивается у специалистов.

Чем нарушение правил грозит Меган Маркл? Предположить сложно. Думаю, вся наша жизнь строится из мелочей, в том числе жизнь лиц королевской семьи. Сейчас скажу, наверное, очень банальную вещь: если их чувства сильны и искренни, они все смогут преодолеть. Если произойдет какой-то раскол, то любая оплошность со стороны одного из супругов будет этот раскол увеличивать. Однозначно ни один специалист не скажет, к чему это может привести, все будет зависеть от того, какая атмосфера в их семье.

— Кейт Миддлтон происходит из аристократической британской семьи, а Меган Маркл — из «простой» американской. Как детство и воспитание будущих герцогинь сказалось на их принятии правил этикета?

— Элементарно, хотя у Белого дома очень серьезная протокольная служба. К президентам Америки очень мало возникает претензий по части внешнего вида, например. Но в целом Америка славится пренебрежительным отношением к этикету. Все эти гамбургеры, картофель фри, который едят руками, и прочее. Безусловно, американская культура наложила свой отпечаток, не могло быть иначе.

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