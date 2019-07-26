Рекордсмен мира Антон Чупков: Мне с детства нравилась игра Игоря Акинфеева
Московский пловец Антон Чупков побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). О своем пути в большой спорт герой рассказал корреспонденту «ВМ».
О НАСТАВНИКАХ
— Вас с детства считали перспективным пловцом?
— Первый тренер Наталья Быкова говорила моей маме, что занятия плаванием мне обязательно нужно продолжать. Наталья Юрьевна тренировала маленьких, а затем передавала талантливых детей другую группу. Так, в 11 лет я попал в группу Александра Немтырева. Александр Сергеевич редко повышает тон. Мы с ним всегда договаривались и прислушивались к мнению друг друга.
О ЛЮБВИ К ФУТБОЛУ
— В детстве вам наверняка нравилось не только плавать?
— Еще бы. Я очень любил играть с ребятами в футбол. А еще обожал смотреть матчи моего любимого клуба ЦСКА. Мне с детства нравилась игра Игоря Акинфеева.
— Могли бы записаться на футбол.
— Надо было выбирать. Прислушался к советам тренера по плаванию.
— Не пожалели? Быть может, играли бы в армейском клубе.
— Не уверен, что выигрывал бы тогда медали на международном уровне.
— В начале своей карьеры вы пытались быть похожим на кого-нибудь из звезд мирового спорта?
— Я старался подражать технике олимпийского чемпиона Лондона Даниэля Дьюрта.
О МОСКВЕ
— Какой столичный район вам больше нравится?
— Я из Перово, там пришел в 25-метровый бассейн Дворца культуры «Прожектор», где, собственно, и начал заниматься. Потом мы переехали в Выхино. Мои товарищи живут в этих районах.
— В секцию плавания вас привела мама. Вы часто о ней говорите в общении с репортерами. А отец?
— Папа умер, когда я был маленьким. Мама очень много со мной занималась. Но родственников у нас много.
— Где вы тренировались в столице?
— В Кунцеве, в Московском олимпийском центре водного спорта.
— Получается, чтобы стать чемпионом мира по плаванию, необязательно жить в Штатах?
— Выходит, что так.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Антон Чупков родился в Москве 22 февраля 1997 года
Двукратный чемпион мира на дистанции 200 метров брассом (2017, 2019), чемпион Европы (2018). Бронзовый призер ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Заслуженный мастер спорта. Воспитанник школы «Юность Москвы».
ЦИФРА
2 минуты 6,12 секунды — мировой рекорд Антона Чупкова на дистанции 200 метров брассом, который он установил на ЧМ-2019.
НА ЗАМЕТКУ
На ЧМ-2019 москвич Антон Чупков установил новый рекорд на любимой дистанции 200 метров брассом — 2 минуты 6,12 секунды. Ближайший преследователь австралиец Мэтью Вилсон преодолел дистанцию за 2 минуты 6,68 секунды. 2 минуты 6,73 секунды — такое время показал бронзовый призер японец Иппей Ватанабе.
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