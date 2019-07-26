Рекордсмен мира Антон Чупков: Мне с детства нравилась игра Игоря Акинфеева

Московский пловец Антон Чупков побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). О своем пути в большой спорт герой рассказал корреспонденту «ВМ».

О НАСТАВНИКАХ

— Вас с детства считали перспективным пловцом?

— Первый тренер Наталья Быкова говорила моей маме, что занятия плаванием мне обязательно нужно продолжать. Наталья Юрьевна тренировала маленьких, а затем передавала талантливых детей другую группу. Так, в 11 лет я попал в группу Александра Немтырева. Александр Сергеевич редко повышает тон. Мы с ним всегда договаривались и прислушивались к мнению друг друга.

О ЛЮБВИ К ФУТБОЛУ

— В детстве вам наверняка нравилось не только плавать?

— Еще бы. Я очень любил играть с ребятами в футбол. А еще обожал смотреть матчи моего любимого клуба ЦСКА. Мне с детства нравилась игра Игоря Акинфеева.

— Могли бы записаться на футбол.

— Надо было выбирать. Прислушался к советам тренера по плаванию.

— Не пожалели? Быть может, играли бы в армейском клубе.

— Не уверен, что выигрывал бы тогда медали на международном уровне.

— В начале своей карьеры вы пытались быть похожим на кого-нибудь из звезд мирового спорта?

— Я старался подражать технике олимпийского чемпиона Лондона Даниэля Дьюрта.

О МОСКВЕ

— Какой столичный район вам больше нравится?

— Я из Перово, там пришел в 25-метровый бассейн Дворца культуры «Прожектор», где, собственно, и начал заниматься. Потом мы переехали в Выхино. Мои товарищи живут в этих районах.

— В секцию плавания вас привела мама. Вы часто о ней говорите в общении с репортерами. А отец?

— Папа умер, когда я был маленьким. Мама очень много со мной занималась. Но родственников у нас много.

— Где вы тренировались в столице?

— В Кунцеве, в Московском олимпийском центре водного спорта.

— Получается, чтобы стать чемпионом мира по плаванию, необязательно жить в Штатах?

— Выходит, что так.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Антон Чупков родился в Москве 22 февраля 1997 года

Двукратный чемпион мира на дистанции 200 метров брассом (2017, 2019), чемпион Европы (2018). Бронзовый призер ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Заслуженный мастер спорта. Воспитанник школы «Юность Москвы».

ЦИФРА

2 минуты 6,12 секунды — мировой рекорд Антона Чупкова на дистанции 200 метров брассом, который он установил на ЧМ-2019.

НА ЗАМЕТКУ

На ЧМ-2019 москвич Антон Чупков установил новый рекорд на любимой дистанции 200 метров брассом — 2 минуты 6,12 секунды. Ближайший преследователь австралиец Мэтью Вилсон преодолел дистанцию за 2 минуты 6,68 секунды. 2 минуты 6,73 секунды — такое время показал бронзовый призер японец Иппей Ватанабе.

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