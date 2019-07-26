Тренер Антона Чупкова рассказал о секретах успеха своего ученика

На чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) по водным видам спорта москвич Антон Чупков установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом и стал двукратным чемпионом мира. Личный тренер Александр Немтырев раскрыл корреспонденту «ВМ» секреты успеха пловца.

Под руководством Александра Немтырева Чупков тренируется более 10 лет и за это время добился международной славы — стал двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпийских игр.

— Александр Сергеевич, чем пловец Чупков отличен от других?

— Он невероятно скользит по глади бассейна. Его как будто кто-то тянет по воде, когда другие уже плыть не могут. Чтобы проплыть дистанцию, он делает вполовину меньше гребков, чем его противники. Раньше за шесть гребков Антон преодолевал 50-метровую дистанцию, теперь за четыре.

— Антон всегда твердо шел к поставленной цели?

— Да, с детских лет он привык добиваться своего. Это очень ценное качество. Стоит только посмотреть на него, если он сделал ошибку, и он сразу все понимает и исправляет ее.

— Дистанция 200 метров брассом. В чем специфика этой дистанции?

— Я считаю, что эта дистанция для интеллектуалов. И ее грамотное преодоление сравню с игрой в шахматы. Если начать финишировать слишком рано, можешь проиграть. Поэтому важны точный расчет и максимальная выдержка пловца.

— Антон — интеллектуальный пловец?

— Невероятно! Антон как раз один из немногих пловцов в мире, кто умеет распределять свои силы по дистанции. Уже несколько лет мы используем одну и ту же тактику.

— Что это за тактика?

— Первые 150 метров дистанции нужно преодолевать на длинном скольжении, беречь силы для финиша. Нельзя ни в коем случае далеко отпускать соперников и поддаваться панике, если немного отстаешь. А вот на заключительных 50 метрах надо начать атаку и держать такой темп, как будто за тобой гонятся дикие звери. Такую атаку Чупкова выдерживают немногие.

— Может ли Антон улучшить свой рекорд?

— Потенциал для этого есть.

— Можно ли назвать 22-летнего Чупкова будущим российским Майклом Фелпсом?

— Нет. У каждого пловца своя история.

ЦИФРА

2 минуты 6,12 секунды — мировой рекорд Антона Чупкова на дистанции 200 метров брассом, который он установил на ЧМ-2019.

НА ЗАМЕТКУ

На ЧМ-2019 москвич Антон Чупков установил новый рекорд на любимой дистанции 200 метров брассом — 2 минуты 6,12 секунды. Ближайший преследователь австралиец Мэтью Вилсон преодолел дистанцию за 2 минуты 6,68 секунды. 2 минуты 6,73 секунды — такое время показал бронзовый призер японец Иппей Ватанабе.

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