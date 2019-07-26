Участники экологической акции смогут посетить музей «Московский транспорт» бесплатно
В музее «Московский транспорт» в субботу, 27 июля, пройдет экологическая акция. Ее участники смогут посетить экспозицию бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
— На территории музея москвичи смогут сдать на переработку бумагу, картон, а также предметы из металла, пластмассы и стекла. Кроме того, все желающие могут принести взрослые и детские вещи, игрушки и канцтовары, их передадут в благотворительный фонд, — указано в сообщении.
На сегодняшний день в рамках основной экспозиции музея представлены более 300 экспонатов. Среди них — станинные автомобили, спецтехника и городской пассажирский транспорт, передает агентство городских новостей «Москва».
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