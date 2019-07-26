Президент ОКР прокомментировал приглашение на Олимпийские игры в Токио
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков во время разговора с журналистами сообщил о приглашении на Игры в Токио. Международные спортивные состязания в столице Японии пройдут в 2020 году.
По словам Позднякова, все силы комитета и атлетов направлены на подготовку к Олимпиаде.
— Мы с нетерпением ждем Олимпийских игр в Токио, — цитирует ТАСС слова президента ОКР.
Россия получила приглашение 26 июля. Отметим, что на грядущих Играх страна выступит без каких-либо ограничений. Кроме того, России в преддверии Олимпиады не были навязаны дополнительные условия. Например, в отличии от предыдущих состязаний наша сборная будет иметь право выступать под национальным флагом.
Напомним, что перед Олимпиадой 2018 года ОКР был дисквалифицирован. Проблема заключалась в расследовании о допинге в российском спорте. На самих играх команда выступала без национального флага. Спортсменов представляли как «Олимпийских атлетов из России».
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