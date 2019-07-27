Дмитрий Тарасов пообещал выплатить долг по алиментам

Бывший полузащитник столичного футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов назвал ложной информацию о том, что он уклоняется от выплаты долга по алиментам на дочь от первого брака, и пообещал, что в ближайшее время погасит задолженность.

Ранее адвокат бывшей жены спортсмена Оксаны Сергей Жорин на своей странице в Twitter сообщил, что Тарасов проиграл «очередной суд по алиментам». Он отметил, что арестован новый автомобиль футболиста, также ему закрыт выезд за пределы России. Кроме того, к основному долгу и неустойке прибавились полмиллиона рублей исполнительского сбора.

— Я прилетел из Рима. Я был шокирован немного новостями, что скрываюсь от долга. Все это полная чушь. Я был на реабилитации и теоретически не мог сделать перевод. Поэтому в ближайшее время, после выходных, я обязательно отдам свой долг, — сказал Дмитрий Тарасов в видеообращении, которое разместил в Instagram.

В январе Черемушкинский суд столицы отказал Тарасову в уменьшении размера алиментов и обязал его продолжать выплачивать 480 тысяч рублей ежемесячно. Футболист предлагал на ежемесячное содержание дочери 100 тысяч рублей.

Оксана и Дмитрий развелись в 2011 году. Суд обязал футболиста выплачивать бывшей жене алименты на дочь Ангелину. В 2013 году футболист женился на телеведущей Ольге Бузовой. Они расстались в начале 2016 года. В третий раз Дмитрий Тарасов сыграл свадьбу в январе 2018 года с моделью Анастасией Костенко, они воспитывают дочь.

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