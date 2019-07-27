О причастности Порошенко к задержанию российского танкера заявили в Раде
Экс-президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к задержанию российского танкера Nika Spiritв в порту Измаил Одесской области. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский в интервью «Известиям».
Он не исключил, что операция СБУ могла быть спланирована сотрудниками, которые остались в ведомстве со времен администрации Петра Порошенко.
По словам депутата, врио главы СБУ Иван Баканов пока не обладает всей широтой полномочий, чтобы предотвращать подобные инциденты. При этом бывший глава Украины стремится помешать урегулированию отношению между Россией и Украиной.
Российский танкер Nika Spirit захватили сотрудники СБУ в порту Измаила в четверг, 25 июля. Украинские власти утверждали, что танкер причастен к задержанию украинских кораблей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Экипаж танкера вернулся в Россию 26 июля. Судно осталось на территории Украины.
Напомним, что в ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, они не реагировали на требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей находились 24 военных. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы. В настоящий момент срок содержания под стражей продлили до 24 октября 2019 года.
Читайте также: Стало известно, где находится задержанный СБУ российский танкер