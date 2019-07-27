Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
• 01:15 • 27 июля 2019
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Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
На МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись четыре автомобиля.
Корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ГИБДД сообщили, что авария случилась на 10 километре МКАД. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадал один человек, погибших нет.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
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