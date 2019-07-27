Максим Галкин выложил фото с Аллой Пугачевой во время отдыха на природе
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин выложил на своей странице в соцсети снимок с Аллой Пугачевой, сделанный во время отдыха на природе в Юрмале. Пара вместе посетила фестиваль «Лайма Рандеву», после чего на некоторое время решила задержаться на латвийском курорте.
На опубликованном фото в Instagram артист вместе с Примадонной отдыхают на природе — вероятно, они лежат в большом плетеном кресле, но из-за подушек и покрывала многие подписчики подумали, что звездная пара лежит в постели.
«Умеют работать, умеют и отдыхать», — написал фолловер.
«Всем злопыхателям на завить! Будьте здоровы и счастливы!» — оставил комментарий подписчик.
«Какая же вы все-таки замечательная пара! Алла прекрасна!» — восхитилась поклонница.
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