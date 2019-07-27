Врач рассказала о вреде фруктовой диеты
Врач-диетолог Наталья Григорьева рассказала о вреде рациона, в котором в большом количестве присутствуют фрукты.
По ее словам, фруктоза, которая содержится в плодах, совсем не полезна для организма. Глюкоза расщепляется и используется в качестве энергии, но при переизбытке накапливается в печени и откладывается в жировых клетках. Фруктоза же не распадается и сразу попадает в печень, потом выводится из организма. Если же фильтры печени не справляются с нагрузкой, то часть глюкозы попадает в жировые клетки. Из-за этого вместо похудения можно легко набрать лишний вес.
Также диетолог отметила, что фруктоза ускоряет процесс старения. Из-за избытка простого сахара окисляются белки в организме и не выполняют своих функций, нарушаются все обменные процессы и разрушаются коллаген и эластин.
Однако врач добавила, что не стоит забывать о пользе фруктов и ягод, так как они основные поставщики витаминов в организм и защищают клетки ДНК от повреждений. Она порекомендовала употреблять не более 300 грамм фруктов в день, причем лучше во второй половине дня, сообщает портал «Роскачество».
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