В Крыму ответили на просьбу жителей Украины вернуть поезда на полуостров

Власти Крыма готовы к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Он отметил, что это выгодно, в первую очередь, Киеву, потому что позволит украинцам более комфортно добираться до курортов на полуострове.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем они начнут ездить через Крымский мост. Автором петиции стал бывший житель Севастополя Ростислав Кохно. Он уехал из Крыма после его воссоединения с Россией. Мужчина аргументировал свое предложение тем, что в настоящее время ездить на полуостров очень дорого и долго.

— Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи и их нужно приветствовать. Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом, прежде всего, выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов, — сказал корреспонденту РИА Новости Ефим Фикс.

Украина в конце декабря 2014 года прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область). Украинские власти назвали этот шаг вынужденной временной меры. Позже прекратилось и движение грузового транспорта через границу, пропускают только легковые автомобили.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, автомобильное движение запустили на следующий день. Движение поездов по железнодорожной части моста откроется в декабре 2019 года.

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