Жара усилится в Москве 27 июля
• 06:23 • 27 июля 2019
Поделиться:
0
doc76ebl5ekxubvda25cgf
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Предстоящим днем, 27 июля, ожидается переменная облачность. Воздух в столице прогреется до плюс 26-28 градусов. При этом жаркая погода ожидается уже с 10:00.
В Московской области температура воздуха составит 28 градусов тепла. Существенных осадков не прогнозируется.
Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, сообщается на портале «Метеоновости».
Читайте также: Синоптики предупредили, что последние дни июля в столице будут самыми холодными
Теги:
06:2327 июля 2019
05:4627 июля 2019
04:5627 июля 2019
04:1827 июля 2019
03:5627 июля 2019
03:3627 июля 2019
03:1527 июля 2019
02:2627 июля 2019
01:1527 июля 2019
01:0327 июля 2019
00:4727 июля 2019
22:4326 июля 2019
22:2726 июля 2019
21:4426 июля 2019
21:3226 июля 2019
21:2626 июля 2019
21:0626 июля 2019
20:4226 июля 2019
20:3926 июля 2019
19:5026 июля 2019
19:4726 июля 2019
18:5226 июля 2019
18:2326 июля 2019
18:1526 июля 2019
18:0226 июля 2019
17:5326 июля 2019
17:4026 июля 2019
17:3126 июля 2019
16:5826 июля 2019
16:2926 июля 2019
16:2626 июля 2019
16:1926 июля 2019
16:1826 июля 2019
16:1826 июля 2019
16:1126 июля 2019
15:5626 июля 2019
15:4926 июля 2019
15:4426 июля 2019
15:2826 июля 2019
15:2726 июля 2019
15:0126 июля 2019
14:5926 июля 2019
14:5826 июля 2019
14:3626 июля 2019
14:3226 июля 2019
14:1626 июля 2019
14:1326 июля 2019
14:0926 июля 2019
14:0626 июля 2019
13:5726 июля 2019
13:4026 июля 2019
13:2326 июля 2019
13:1826 июля 2019
13:0626 июля 2019
12:5926 июля 2019
12:5926 июля 2019
12:5126 июля 2019
12:3726 июля 2019
12:3726 июля 2019
12:2926 июля 2019
12:2226 июля 2019
12:0526 июля 2019
11:4526 июля 2019
11:2926 июля 2019
11:2126 июля 2019
11:0326 июля 2019
10:4226 июля 2019
10:3226 июля 2019
10:3226 июля 2019
10:1526 июля 2019
10:1526 июля 2019
10:0426 июля 2019
09:5926 июля 2019
09:3926 июля 2019
09:3326 июля 2019