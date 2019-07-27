Украинский политолог назвал главных врагов Владимира Зеленского
• 06:53 • 27 июля 2019
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Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года
Фото: Фотография из Facebook (https://www.facebook.com/zelenskiy95)
Украинский политолог Виктор Небоженко в интервью изданию Elise Journal рассказал, кто, на его взгляд, является наиболее опасным противником главы страны Владимира Зеленского.
По его мнению, одним из таких врагов является бывший президент Украины Петр Порошенко.
Другой опасный соперник действующего президента — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Политолог уверен, что они ждут удобного момента для того, чтобы «нанести удар». У них есть большой политический опыт и жажда «реванша власти».
Также Виктор Небоженко отметил, что у Владимира Зеленского на сегодняшний день нет партнеров и общей стратегии развития страны.
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