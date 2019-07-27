Традиционный городской праздник «Московский спорт» пройдет в «Лужниках» 27 июля
Фестиваль «Московский спорт» откроется в «Лужниках» в субботу, 27 июля. На территории столичного олимпийского комплекса будут работать свыше 40 спортивных и развлекательных площадок.
Для посетителей станут доступны 500 шахматных столов, 70 игровых зон для настольного тенниса и 12 площадок для бадминтона. Хоккейный клуб ЦСКА, баскетбольная команда ЦСКА и футбольный клуб «Локомотив» представят свои трофеи. Гости смогут взять автограф у ветеранов команд.
Также на фестивале состоится массовый турнир по мини-футболу, в котором примут участие 634 команды. Матчи турнира будут проходить на 42 полях. Более двух тысяч любителей баскетбола сыграют в стритбол на 30 кортах.
На территории «Лужников» построят площадки для экстремальных велосипедистов, где пройдут соревнования сразу в нескольких дисциплинах. Свыше 60 спортсменов и тренеров из более чем 40 стран поучаствуют в чемпионате мира по воркауту, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Специальным гостем фестиваля станет боец смешанного стиля Джефф Монсон. Он посетит соревнования атлетов, которым предстоит выполнить различные упражнения с нестандартными снарядами.
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