Ученые выяснили, почему люди пьют до потери сознания
• 09:34 • 27 июля 2019
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Большинство людей празднуют свои успехи так, что на следующий день с трудом вспоминают произошедшее
Фото: кадр из фильма "Как украсть миллион"
Австралийские ученые совместно с коллегами из США проанализировали посты в Twitter в 2018 году и выяснили, по каким поводам люди употребляют алкоголь до потери сознания. Об этом сообщает Medical Xpress.
Желание напиться связано с празднованием дня рождения, достижениями на работе и спортивными победами. Также люди употребляли алкоголь из-за стресса.
По словам ученых, большинство людей празднуют свои успехи так, что на следующий день с трудом вспоминают произошедшее. Кроме того, специалисты опровергли мнение, что в некоторых случаях алкоголь может быть полезен для здоровья.
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