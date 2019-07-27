Комфортное общественное пространство создадут на Павелецкой площади
Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади. Согласно ему, площадь перед одноименным вокзалом будет благоустроена, а прямо под ней расположится торговый центр с парковкой. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, столица получит новое общественное пространство.
— У Павелецкой площади довольно богатая, но печальная история. Участок несколько раз менял владельцев, архитекторы предлагали много концепций. Сейчас дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, а проект выдержал планку качества, заданную мэром Москвы. Благодаря интенсивному озеленению — под благоустройство отдано более 75% площади территории объекта — в индустриальной зоне Павелецкой площади появится новая точка притяжения для отдыха горожан и гостей, — отметил Кузнецов.
На месте нынешней площади перед вокзалом будет создана комфортная озелененная площадь, сочетающая активные пешеходные зоны с общественными пространствами и кафе. Стеклянные навесы павильонов будут накрыты каскадом лестниц и эскалаторов, по которым можно будет попасть в центр.
Подземная часть комплекса займет около 70 тысяч квадратных метров. С первого подземного уровня можно будет пройти в уже существующий подземный переход через улицу Зацепский вал. Второй и третий уровни займут коммерческая аренда, кафе. На четвертом будет создан паркинг на 270 машино-мест, на пятом — холодильные помещения.
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