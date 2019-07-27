ГИБДД планирует оформлять все мелкие ДТП по европротоколу
• 11:25 • 27 июля 2019
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С каждым годом количество выездов сотрудников ГИБДД на мелкие аварии уменьшается
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)
Госавтоинспекция России планирует добиться оформления до 100 процентов мелких ДТП по европротоколу. Об этом сообщил заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин.
Он добавил, что к 2030 году ведомство стремится к нулевой смертности в результате ДТП. С каждым годом количество выездов сотрудников ГИБДД на мелкие аварии уменьшается, передает ТАСС.
За первую половину 2019 года было оформлено 1,9 миллиона ДТП. Это на 17,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Справка «ВМ»
Европротокол — упрощенный порядок оформления аварии без вызова сотрудников Госавтоинспекции.
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