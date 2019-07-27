Москвичам рассказали, где в столице можно ненадолго вернуться в зиму

Жителям столицы рассказали, где можно отдохнуть от летней жары и вернуться в зиму.

Москвичам предложили посетить один из катков с искусственным льдом. Их в столице большое количество. Например, можно поехать в ледовые дворцы «Пингвины» (улица Булатниковская, дом 2б), «Синяя птица» (улица Бестужевых, дом 9б), «Метеор» (Чечерский проезд, дом 23) или другие. Отмечается, что на лето некоторые катки закрываются в связи с профилактикой и ремонтом, поэтому стоит заранее уточнять расписание выбранного катка.

В парке «Зарядье» можно полностью окунуться в холод, посетив ледяную пещеру. Посетителям рекомендуют брать с собой теплую одежду или приобретать на входе плед: в пещере поддерживается температура от минус четырех до минус девяти градусов. А еще стоит захватить с собой камеру: на фоне сверкающих ледяных кристаллов получаются эффектные снимки.

Если хочется увидеть снег летом, можно посетить Московский зоопарк. В вольере полярных медведей Мурмы и Врангеля снегообразующая установка создает комфортные для животных условия. Поэтому посетители зоопарка хоть и не смогут почувствовать холод, зато полюбуются на настоящий сугроб в разгар лета.

Если хочется просто отдохнуть от жары и ощутить прохладу, стоит отправиться в комнату прохлады. В Москве их около 300, и расположены они в территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО), их филиалах и центрах поддержки семьи и детства. Посетители с 09:00 до 20:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 18:45 (по пятницам) и с 09:00 до 17:00 (по субботам) получают возможность отдохнуть под кондиционером, почитать книги, поиграть в настольные игры или просто выпить прохладной воды.

Кроме того, летом можно навестить Деда Мороза: его московская усадьба работает круглый год. В летние каникулы каждый час с 11:00 до 17:00 для детей проводятся обзорные экскурсии. А еще в усадьбе проходят мастер-классы и тематические игры, а иногда появляется и сам Дед Мороз, рассказывает сайт Мэра Москвы.

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