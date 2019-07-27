Тренинги в центре занятости «Моя карьера» посетили более 2,5 тысячи москвичей
Такое количество горожан старше 50 лет уже побывало на специальных тренингах в центре занятости «Моя карьера» в первые полтора месяца его работы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
На бесплатных занятиях москвичи предпенсионного и пенсионного возраста учатся самопрезентации и ведению деловой беседы, узнают, как искать вакансии и где размещать свое резюме.
Самыми популярными у возрастных горожан стали курсы «Современные технологии поиска работы» (посетили 260 человек), «Как правильно составить резюме» (более 250 человек) и практикум по собеседованию с работодателем (240 человек).
Как заявляют в самом центре занятости, основная задача программы — обучить человека навыкам самостоятельного и успешного поиска работы. Для решения этой задачи создана система тренингов, сегодня их доступно более сотни. В их числе — оценка сильных сторон и профессионального опыта соискателя, «Как правильно составить резюме», «Собеседование с работодателем», «Работа в разновозрастном коллективе», занятия по развитию коммуникативных навыков, «Мастерская предпринимательства и самозанятости» и многие другие.
Занятия проводятся сотрудниками центра занятости — тренерами, карьерными консультантами и психологами. Продолжительность одного тренинга — три часа, занятия проходят в группах по 20 человек. Все занятия бесплатные.
Читайте также: Партнерские школы: как «Моя карьера» помогает трудоустроиться мамам в Москве