Актер Владимир Стеклов воспитывает дочку набегами

Известный российский актер театра и кино Владимир Стеклов рассказал, как трудно совмещать работу и воспитание маленькой дочки Арины, которую артисту весной прошлого года подарила его супруга Ирина.

Стеклов отмечает, что его жена, которая младше Владимира на 33 года, имеет определенный опыт общения с детьми: раньше она растила племянницу. По словам артиста, когда Арина родилась, он был занят на съемках. Он специально договаривался, чтобы его жену и дочь пускали на съемочную площадку. Стеклов очень переживал, что уделяет ребенку мало времени.

— У меня комплекс, что мало провожу с ней времени. Папа приехал на работу, вернулся в половине четвертого утра, провалился в сон, а утром — снова машина. Дочка еще спит, — делится актер.

Из-за такого графика с воспитанием Арины у Владимира иногда возникают трудности.

— Из-за того, что я воспитываю ребенка набегами, часто раздумываю, лучше так или иначе. Ирина объясняет: «Дочка тестирует тебя, поэтому и ор начинается. Не давай ей всего, что требует, объясни, что можно, а что нет», — приводит слова Стеклова «СтарХит».

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