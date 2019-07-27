Составлен топ-5 новых авто, на которые россияне могут накопить за 5 лет
Эксперты составили топ-5 новых автомобилей, на которые россияне со средней заработной платой в 23,5 тысячи рублей могут накопить за 5 лет.
Отмечается, что в процессе подсчета не учитывались другие регулярные траты. Исходя из этого предполагается, что за 5 лет россияне со вредней зарплатой могут накопить около 1,4 миллиона рублей.
Первой в списке оказалась Lada Vesta. Модель в кузове седан можно приобрести по цене от 522 тысяч рублей, а за 1,4 миллиона можно позволить себе кроссовую модификацию Vesta Cross или «заряженную» версию Vesta Sport.
Серебро досталось хэтчбеку Volkswagen Golf. Специалисты рекомендуют обратить особое внимание на версию Trendline.
На третьем месте расположилась Kia Ceed SW, которую россияне могут приобрести по цене от 1,11 миллиона рублей за новую модификацию.
Четвертое и пятое места заняли Ford Kuga и Toyota Corolla соответственно, пишет ФАН.
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