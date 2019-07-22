Страховщики сообщили, какие автомобили чаще всего угоняют в России
• 02:16 • 22 июля 2019
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Эксперты отметили, что за дорогими премиальными машинами автоворы чаще всего отправляются в Москву
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Специалисты компании «Ренессанс Страхование» составили список самых угоняемых автомобилей в России за шесть месяцев 2019 года.
Первое место по угонам занял Hyundai Solaris. Вторым «лидером» стал седан Kia Rio, на третьей строчке оказался Kia Ceed.
Также в список вошли Toyota RAV4, Hyundai Creta, Kia Optima, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Hyundai ix35 и Hyundai Santa Fe.
Эксперты отметили, что за дорогими премиальными автомобилями угонщики чаще всего отправляются в Москву, а в регионах они воруют бюджетные марки, сообщает «Известия».
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