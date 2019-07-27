Ученые назвали сладости, которые могут спровоцировать рак
• 13:04 • 27 июля 2019
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В некоторых сладостях есть вредные для человека вещества
Фото: Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"
Ученые из Университета Малайзии провели исследования и выяснили, что некоторые сладости могут спровоцировать развитие онкологии.
По их мнению, существует вероятность того, что покрытые глазурью пирожные вызывают у человека рак. В них содержатся опасные для организма красители на основе нефтепродуктов. После употребления таких пирожных дети могут страдать от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
В леденцах имеется большое количество генетически модифицированного кукурузного сиропа. Горячий шоколад не рекомендован к употреблению из-за очищенного сахара и гидрогенизированного масла, сообщает OA News.
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