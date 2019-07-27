Строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2023 году
Проходка тоннелей Большой кольцевой линии Московского метро будет завершена в начале 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Тоннели Большой кольцевой линии прорыты уже более чем на 60%. За 2019, 2020 и начало 2021 года мы закончим рытье всех тоннелей. Вероятность того, что в 2022–2023 годах кольцо будет замкнуто — 100 процентов, — подчеркнул столичный чиновник.
Большая кольцевая линия метро протяженностью 70 километров будет включать в себя 31 станцию. Первый участок — станции «Деловой центр» — «Петровский парк» — был запущен еще в феврале 2018 года. Полное завершение строительства новой линии запланировано на 2023 год.
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