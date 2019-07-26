Собянин оценил ход строительства станции «Шереметьевская» БКЛ метро
Мэр Москвы Сергей Собянин 26 июля осмотрел ход строительства станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро. Она расположена вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи вблизи его пересечения с Шереметьевской улицей и 2-й улицей Марьиной Рощи.
На глубине более 70 метров идут работы. Строится одна из самых сложных станций Большой кольцевой линии.
— Таких глубоких станций сейчас строятся всего три, и с большой долей вероятности они будут последними, которые строятся классическим горным способом, — рассказал руководитель контракта «Мосметростроя» Андрей Вялых.
Большинство работ на станции приходится вести практически вручную. Крупногабаритную технику столь глубоко опустить трудно, поэтому строители используют мелкую технику: вагонетки, лебедки.
— Все оборудование, элементы отделки и сами рабочие попадают вниз через ствол шахты, — пояснил Вялых.
Глава города во время посещения строительства станции отметил, что Большая кольцевая линия — один из самых сложных проектов.
— Он возводится самыми разными технологиями 10-метровыми, 6-метровыми щитами, а ряд участков приходится делать практически вручную отбойными молотками, — сказал Сергей Собянин.
Сегодня, отметил мэр столицы, историческое событие — 60 процентов проходки всей БКЛ закончено.
— И это дает основание ставить перед строителями новые задачи — запустить кольцо уже в 2022 году. Задача сложная, но я уверен, что строители справятся, — добавил мэр.
По словам Сергея Собянина, «Шереметьевская» — одна из сложнейших станций, здесь уникальный наклонный ход эскалатора составляет 125 метров.
— Это рекордная длина для московского метрополитена. При этом работы идут полным ходом и нет сомнений, что они будут выполнены в срок и даже немного с опережением, — сказал глава города.
Отметим, что строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции «Савеловская» до станции «Авиамоторная» начали в 2015 году. Его длина составит 12,8 километра, в состав войдут пять станций: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская» и «Шереметьевская», а также соединительная ветка в депо «Нижегородское». Сейчас этот участок завершен на 41 процент, а станция «Шереметьевская» готова на 22 процента.
Кстати, в целом длина БКЛ составит 70 километров. В ее состав войдут 31 станция и два электродепо. Ожидается, что это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире. По своей длине она обгонит нынешнего «чемпиона» среди подземных колец — Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 километров).
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