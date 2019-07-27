Гастроэнтеролог рассказал, какие продукты стоит употреблять в жару

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Петр Ткаченко рассказал, как перенести жару и от каких продуктов стоит отказаться.

В первую очередь он посоветовал избегать длительного нахождения под солнцем и использовать крем с уровнем защиты от 30 SPF и выше. Также стоит всегда надевать головной убор, а при необходимости работы под палящими лучами проявлять особую осторожность.

Ткаченко акцентирует внимание на том, что важно употреблять «адекватное количество жидкости». Предпочтение стоит отдать чистой питьевой воде, а вот от кофе, спиртных и газированных напитков лучше отказаться.

— Организм потеет, теряет жидкость. Может наступить обезвоживание, если не восполнять потерю воды. Если заниматься активно спортом в такую погоду, то помимо воды нужно восполнять также электролиты — калий и натрий. Они уходят из организма, если просто воду пить, — рассказывает Ткаченко.

Этими элементами особенно богаты арбуз и курага. Также их можно получить из специальных растворов, продающихся в аптеках и магазинах спортивного питания.

Кроме того, врач посоветовал избегать резкого перепада температур. Желание быстро охладиться в жару стоит сдерживать, так как это может привести к простуде, передает издание «Невские новости».

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