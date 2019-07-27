Участников несанкционированной акции у мэрии задерживает полиция
На Тверской улице начались задержания участников несогласованного столичными властями митинга.
Сотрудники полиции сначала призвали собравшихся разойтись и не мешать движению по Тверской улице, еще раз напомнив о незаконности их действий, так как акция не была санкционирована. Участников митинга, не подчиняющихся призывам, задерживают и доставляют в автозаки.
Ранее прокуратура Москвы и полиция призвали не принимать участия в несанкционированном митинге и предупредили о принятии необходимых мер для обеспечения безопасности горожан в случае правонарушений.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter также напомнил, что правонарушения на незаконном митинге будут пресекаться в полном соответствии с действующим законодательством.
Читайте также: Сергей Собянин: Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом