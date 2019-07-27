Насколько неподъемно ЖКХ для россиянина?...

Каждая четвертая семья в России воспринимает размеры коммунальных платежей как неподъемные. Примерно столько наших сограждан сказали в опросе «Ромир», что не могут оплачивать такие счета. Доля подобных заявлений выросла за три года почти в два раза (с 12 процентов в 2016 году).

Для 42 процентов опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля россиян, воспринимающих платежи как доступные, чтобы без проблем их оплачивать, подросла с шести процентов до восьми процентов. Так как у нас с коммуналкой?

Практически любой социологический опрос в России — это «парадоксов друг». Если буквально трактовать итоги, опубликованные «Ромиром», то получится, что чуть ли не четверть населения страны надо выселять из жилья за неуплату. Ведь платежи «неподъемны». Или почему тогда эти люди не меняют жилье на меньшее по площади и более дешевое в содержании? Одна моя знакомая в Таллине, выйдя на пенсию, так и поступила: продала большую квартиру и купила меньшую. Потому что «коммуналку» ей было не потянуть. И в Европе многие так поступают. Думаю, скоро и у нас до этого дойдет и станет массовым явлением. Просто не все к этому готовы.

Коммунальные платежи действительно растут. За многие годы мне еще ни разу, кажется, не пришлось столкнуться с тем, чтобы новый счет за «коммуналку» был меньше, чем за предыдущий месяц. Он всегда дороже, хотя бы на пару десятков рублей. Долг россиян по оплате за услуги ЖКХ составил в конце прошлого года внушительные 1,3 трлн рублей. Однако официальная статистика не дает разбивку на тех, кто не платит именно по бедности, кто по забывчивости, а кто по принципу, согласно которому можно не платить, пока не заставят. Или потому, что считает, что его управляющая компания слишком задирает цены. Кстати, контроль за работой УК и тем, сколь правильно она выставляет счета, — это отдельная тема. Нашим людям часто просто лень самоорганизоваться и тем самым сэкономить собственные же деньги.

Каждая четвертая семья в России воспринимает размеры коммунальных платежей как неподъемные Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Еще один парадокс заключается в том, что, согласно тому же опросу, качеством услуг ЖКХ люди в основном довольны. 81 процент россиян положительно оценивают систему ЖКХ в районе проживания. На первом месте по замечаниям — «качество услуг персонала» (21 процент), а вот состояние водопровода не устраивает лишь 15 процентов, отопления — 10 процентов, канализации — 9 процентов, а электросетей — 8 процентов (хотя за реформу энергетики все равно ругают Чубайса). Число удовлетворенных качеством коммунальных услуг растет в последние годы неуклонно. Но они становятся дороже. Вопрос, стало быть, в том, оправдано ли постоянное повышение тарифов и цен. На мой субъективный взгляд, оно уже подошло к той черте, когда можно говорить о неоправданном росте и даже грабеже.

Насколько тяжела ноша коммунальных платежей в нашей стране в сравнении с другими странами? Пока — не самая тяжелая.

Хотя «средняя температура по больнице» — это такой же плохой в данном случае показатель, как, скажем, средняя зарплата. Тем более в условиях растущего неравенства, как происходит в нашей стране. Так, если средняя зарплата в прошлом году составила 42,5 тысяч рублей, то по отношению к ней средние траты одной семьи на ЖКХ составляют 11–12 процентов (чуть более 5 тысяч рублей в месяц). Однако медианная зарплата (половина получает меньше, а половина — больше), как недавно признался Росстат, составляет примерно 35 тысяч. Стало быть, для половины россиян «средние платежи» по ЖКХ уже превысят 14 процентов. А для тех, у кого модальная зарплата (наиболее типичная, чаще всего встречающаяся, около 25 тысяч рублей), то они уже приблизятся к 20–25 процентам их доходов. Вот это и будет тот самый «неподъемный уровень». В развитых странах считается, что при таком уровне платежей за «коммуналку» в своем доме лучше его продать и съехать в съемное жилье — будет дешевле. Но у нас часто просто некуда ехать. Рынок арендного жилья не развит.

В то же время ЖКХ в России по-прежнему дешевле (в долях от доходов), чем во многих европейских странах. Так, в Великобритании эта доля составляет 22 процента в среднем, в Латвии — 19 процентов, во Франции — 13,5 процента. В США — менее 13 процентов, но это вместе с налогом на жилье. Если без налога, то типичный размер «билля» будет в размере 200 долларов в месяц (сюда входит оплата электроэнергии, газа, водоснабжения, вывоза мусора, оплата Интернета и так далее). При этом для разных по уровню дохода домохозяйств доля коммунальных платежей в них будет разниться. Беднейшие семьи как раз платят в среднем 11 процентов от бюджета (примерно как в России), средний класс — 8,2 процента, богатые — 4,8 процента, при этом жилищные условия у всех, конечно, разные.

Часто основная статья расходов по «коммуналке» — это плата за электричество (часто обогрев помещений именно на нем «висит»). Размеры тарифов сильно разнятся от штата к штату, но в среднем по Америке составляют в пересчете на рубли около 8 рублей (у нас в среднем по стране 3,4 рубля) за киловатт-час. Доля счетов за электроэнергию (за год) к среднегодовым доходам домохозяйств составляет по разным штатам от 1,3–1,5 процента (штаты Юта, Вашингтон и Вайоминг) до 3,4 процента (Род-Айленд) и даже 4,5 процента (Гавайи). В среднем 2,5 процента. Скажем, семья из Алабамы, одного из самых бедных штатов (средний годовой доход домохозяйства — 44 тысячи долларов), в год тратит на электричество около тысячи долларов. Россияне могут приобрести на среднюю зарплату больше киловатт-часов в месяц, чем немцы и украинцы, но меньше, чем финны и казахстанцы. Так что не все так плохо. Но если тарифы будут расти таким же темпами и дальше, то может стать хуже.

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