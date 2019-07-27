Звезда фильма «Брестская крепость» погибла на Аляске во время путешествия
Актриса Вероника Никонова, знакомая кинолюбителям по роли в фильме «Брестская крепость», 26 июля трагически погибла в возрасте 24 лет. Это произошло на Аляске, во время перехода через реку Текланика.
Как сообщается, девушка была там вместе со своим мужем в свадебном путешествии.
По обнародованной информации, молодая пара пыталась дойти до автобуса, в котором жил прототип главного героя фильма «В диких условиях». Однако во время перехода через реку девушку смыло водой.
Отмечается, что поток был особенно сильным из-за того, что совсем недавно на Аляске прошли проливные дожди.
О смерти артистки на официальной странице в социальных сетях сообщила помощница режиссера «Брестской крепости» Тамара Борбот. Сам же режиссер картины Александр Котт подчеркивает, что семье Никоновой будет оказываться необходимая помощь. Его слова передает РИА Новости.