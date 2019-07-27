Семейный фестиваль на ВДНХ посетили уже более 90 тысяч человек
По состоянию на 14:00, стартовавший 27 июля семейный фестиваль на ВДНХ собрал более 90 тысяч человек.
В 11 часов здесь провели беговую тренировку, а через два часа мастер спорта Юлия Александрова рассказала всем собравшимся о тонкостях игры в баскетбол. В полдень в «Умном городе» открыли игротеку «Деловая суббота».
Во второй половине дня гостей ожидала не менее насыщенная программа. В 14 часов на Центральной аллее выступил оркестр Федора Ляшкевича «Столичный джаз». Часом позже между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером прошел танцевальный марафон, который провел вице-чемпион Европы по бальным танцам Виталий Сурма.
Вечерняя программа подарит гостям выставки мастер-класс по аргентинскому танго, который начнется в 19 часов на открытой веранде Дома культуры. Наконец, в 18:30 в павильоне «Книги» состоится показ кинокартины Бориса Барнета «Аленка».
Семейный фестиваль продолжится и завтра. В 15 часов на Центральной аллее всех ждет продолжение танцевального марафона, а с 19 до 21 часов на веранде Дома культуры пройдет мастер-класс по вальсу.
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