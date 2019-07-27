Виртуальную выставку портретов пассажиров открыли в павильоне МЦД
Виртуальную выставку портретов пассажиров общественного транспорта 27 июля открыли в павильоне Московских центральных диаметров. Все работы выполнены как профессиональными художниками, так и авторами-любителями.
На выставке посетители павильона МЦД смогут увидеть более 220 работ. На картинах изображены пассажиры не только столичного общественного транспорта, но и жители Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, а также Пекина и Рима.
Горожане и гости Москвы посмотрят на изображения спящего студента, влюбленной пары, родителей с ребенком и не только.
В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали журналистам, что экспозиция представлена в виде интерактивной инсталляции.
— Причем в день открытия посетители павильона смогли не только посмотреть на готовые работы, но и стали моделями для новых работ художников, — передает слова представителей ведомства «Российская газета».
Добавим, что павильон МЦД находится на площади у Киевского вокзала. Виртуальную выставку там закроют 11 августа.
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