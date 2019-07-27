Более 20 тыс бургеров съели на гастрономическом фестивале в парке Горького
• 16:56 • 27 июля 2019
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До 18 часов гости смогут поесть бургеры под музыку DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и других известных артистов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
За первую половину субботы, 27 июля, парк Горького посетили уже более 160 тысяч гостей. Такое число посетителей собрал первый проводимый в Москве гастрономический фестиваль «Бургерфест», приуроченный к Международному дню гамбургера.
За первые три часа праздника было съедено 20 тысяч бургеров. 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков предлагают сочные бутерброды на любой вкус: с креветками, мраморной говядиной, свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курочкой и соусом сальса, с экзотическими восточными начинками.
До 18 часов гости смогут поесть бургеры под музыку DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и других известных артистов.
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