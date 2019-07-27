ГУВД: На незаконную акцию в центре Москвы пришли порядка 3,5 тысячи человек
Несогласованная акция в центре Москвы собрала порядка 3,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции, — говорится в сообщении ведомства.
Чуть ранее в Главном управлении столичной полиции сообщили о задержании 295 человек, вышедших на несанкционированный митинг и нарушивших общественный порядок. Как отмечают в столичном главке полиции, «значительное количество задержанных не являются жителями Москвы».
Ранее прокуратура Москвы и полиция призвали не принимать участия в несанкционированном митинге и предупредили о принятии необходимых мер для обеспечения безопасности горожан в случае правонарушений. Мэр Москвы также призвал горожан не принимать участие в несанкционированной акции.
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