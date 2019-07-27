Путин сообщил о впечатлениях от погружения к месту гибели подлодки
Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июля совершил погружение на дно Финского залива в батискафе к месту гибели подлодки Щ-308, трагедия на которой произошла во время Великой Отечественной войны.
После глава государства пообщался с журналистами и поделился своими эмоциями.
— Впечатления, я бы сказал, яркие. Я не в первый раз погружаюсь под воду. Поэтому впечатления не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели, — передает слова президента РИА Новости.
Путин добавил, что в процессе погружения над батискафом образовалось облако ила, которое позднее рассеялось.
Спуск под воду в общей сложности занял около часа. Глава государства почтил память моряков минутой молчания. В это время один из подводников установил на корпус судна мемориальную доску.
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