Священник рассказал, как православным следует отмечать День крещения Руси

День крещения Руси православные христиане празднуют 28 июля, в День памяти святого князя Владимира. Корреспондент «Вечерней Москвы» обратился к православному священнику, который рассказал, как верующим следует отмечать этот праздник. Он пояснил: с утра — в церковь.

— Там молятся светлому равноапостольному святому князю. Если подготовились (три дня постились и накануне вечером читали каноны) — исповедуйтесь и причаститесь. Если нет — хотя бы просто помолитесь вместе с остальными прихожанами во время службы. Зажгите свечи православным святым, — рассказал клирик храма Святителя Николая, кандидат исторических наук, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета о. Филипп (Ильяшенко).

Священник пояснил, что службы в храмах 28 июля посвящены князю Владимиру. Это особый день Владимира Ясно Солнышка, отца русского отечества. Православные вспоминают его как человека, государственного деятеля и святого, который привел к вере великий народ.

Православные христиане знают: наиважнейшее событие в этот день — Таинство Божественной Евхаристии. Это благодарение. Православный христианин на праздник приходит в храм на литургию, принимает святое причастие. После этого, как всякий нормальный человек, в выходной день может погулять в парке с семьей, съездить к родственникам или за город. Не возбраняется и праздничное застолье.

Отец Филипп также объяснил, каким образом факт крещения Руси повлиял на жизнь россиян.

— День крещения Руси, по сути, является днем исторического рождения русского народа, русского государства и истории с большой буквы. Разумеется, нельзя думать, что до 988 года «ничего не было», что на просторах Восточно-Европейской равнины никто не жил и у славян не было до этого момента государственных образований. Полагать буквально, что русская история началась тысячу с небольшим лет назад — нелепо. Речь идет о русском народе и государстве как о великом историческом явлении в масштабе общечеловеческой истории. Это событие оказало влияние практически на все страны. Событие духовного плана стало событием этническим, культурным и политическим, — пояснил батюшка.

Священник коснулся и политической стороны вопроса, так как на соседней Украине пытаются переписать историю князя Владимира и всего русского народа.

— Что касается политических инсинуаций на тему «князь Владимир — украинец» и «Русь — это Украина, а Россия — другая территория»... Русские и украинцы в действительности — один народ, и это не изменить ни заявлениями, ни указами. Граждане Украины, которые работают в России, посещают здесь храмы, и это правильно. Те немногие россияне, которые имеют возможность поехать на Украину, молятся в церквях УПЦ МП. И это тоже естественно. Только внимательнее православным сегодня там следует быть. Увы, в смутные времена всегда появляются раскольники, сектанты, которые выдают себя за христиан... Это — еретики.

Справка

Принято считать, что крещение Руси произошло в 988 году. Князь Владимир пошел с войной на Византию и осадил Корсунь. Далее последовали удивительные события. Согласно легенде, в стан русских воинов прилетела стрела с запиской. В письме указывалось место, в котором следует перекопать колодец, после чего источник, снабжающий город водой, иссякнет. Князь Владимир незамедлительно последовал совету, буквально упавшему с неба. А после того как всем стало ясно, что дни осажденной крепости сочтены, Владимир Святославович потребовал от греков выдать за него замуж Анну, сестру правителя города. Те согласились. Князь Владимир тут же принял крещение и венчался в городском соборе. А после вернулся в Киев, снес капища и начал крещение Руси.

Судя по всему, принятие православия для князя Владимира не было спонтанным решением. Княгиня Ольга, которая приходится Владимиру бабушкой, приняла христианство еще в 957 году. Летописи утверждают, что Владимир Ясно Солнышко незадолго до похода на Византию разочаровался в язычестве, которое подразумевало, помимо прочего, человеческие жертвоприношения, и собирал сведения об основных религиях — иудаизме, исламе и христианстве. Судя по всему, в Крым он шел не воевать, а заключить союз и обрести новую веру. Сегодня древний город Корсунь — это музей-заповедник на мысе Херсонес в русском городе Севастополе, а памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру, крестителю Руси, высится в центре столицы — на Боровицкой площади у стен Московского Кремля.

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