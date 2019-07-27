«Московские мастера»: как лучшего водителя автобуса выбирали в столице

В субботу, 27 июля, в столице прошел 53-й конкурс профессионального мастерства среди водителей автобуса «Московские мастера». В соревновании участвовали 15 команд из филиалов ГУП «Мосгортранс» и две частных компании-перевозчика.

Мастерство вождения участники продемонстрировали на ровной площадке, выполняя сложные фигуры — въезд в бокс, остановка, стоп-линия, коридор, змейка, поклон короля и другие. Самое сложное испытание — последнее: наклонить бампером автобуса небольшую деревянную конструкцию и не уронить ее.

Развлекательную программу подготовили и для зрителей — на входе в автобусный парк их встречали ретромодели автобусов, а во время соревнований можно было попробовать блюда из полевой кухни и посмотреть выступления музыкантов. А пока судьи выбирали победителя, гости соревнования могли и сами выиграть награду от Мосгортранса, поучаствовав в соревнованиях по игре в дартс, в кричалки и другие.

В результате соревнований победу в личном зачете одержал водитель филиала «Центральный» Владимир Григорьев. Он же вместе с коллегой Снежаной Лубниной заняли второе место в командном зачете.

И хотя Владимир уже больше десяти лет участвует в профессиональном конкурсе среди водителей автобуса, он волновался как в первый раз.

В соревновании участвовали 15 команд из филиалов ГУП «Мосгортранс» и две частных компании-перевозчика Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— Эмоций очень много, сильно переживал. Но за меня очень болели жена и дети, а еще теща, и только их поддержка, мне кажется, помогла мне победить, — признается Владимир.

Свою первую победу на «Московских мастерах» он одержал в 2016 году, а в прошлом вместе с коллегой Юлией Негодовой ездил на международные соревнования в Берлине. В чемпионате Европы они заняли второе место.

— Но я решил, что в «Московских мастерах» больше не буду участвовать. Надо дать дорогу молодым, так правильнее, — считает Владимир Григорьев. — Хотя если снова пригласят в Европу, отказываться не стану.

Участие в «Московских мастерах» — большое профессиональное развитие. Опыт, полученный на соревнованиях, помогает водителям и во время непосредственной работы. Выполняя сложные задания, проделывая лихие маневры, они чувствуют себя увереннее на дорогах.

— К тому же мы минимум раз в год заново повторяем правила вождения. Я всегда в курсе любых изменений, — добавляет победитель.

Самыми сложными, но в то же время самыми интересными испытаниями на конкурсе Владимир считает остановку и стоп-линию. Одно неловкое движение — и судьи присуждают 300 штрафных баллов, и тогда о победе уже и думать нелепо. Поэтому нужно сосредоточиться и держать себя в руках.

Пока судьи выбирали победителя, гости соревнования могли и сами выиграть награду от Мосгортранса, поучаствовав в соревнованиях по игре в дартс Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

— Главное — не волноваться, — говорит Григорьев. — Но все задания вполне реально выполнить. Мне кажется, организатором стоит придумать новые испытания для участников: когда каждый год проделываешь одно и то же, азарта меньше. Хочется чего-то нового. А те, кто уже занял первое место, не должны снова в нем принимать участие — нужно, чтобы и другие смогли реализовать свои способности. Но в то же время можно в рамках «Московских мастеров» сделать отдельный заезд среди бывших чемпионов, усложнив им трассу. Так будет правильнее.

Владимир — профессионал с большим стажем. В августе этого года исполнится ровно 18 лет как он работает водителем автобуса.

— В профессию меня привела мама, она работала диспетчером на конечной станции. После армии я не знал, чем заниматься, и она предложила попробовать. Около полугода я учился в учебно-курсовом комбинате. Сначала, правда, было тяжело, непривычно, а потом втянулся. Вообще у водителей довольно непростой график: нужно рано вставать и поздно приходить с работы, быть вежливым с пассажирами, даже с недовольными, и за один день по несколько раз проезжать один маршрут, точно следуя расписанию. Но это все, конечно, мелочи. Тяжело было первые пару лет, а потом уже привык. Я даже и не думаю уходить с этой работы, — заключил Владимир Григорьев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Измайлов, начальник отдела эксплуатации автобусного и троллейбусного транспорта ГУП «Мосгортранс», главный судья конкурса профессионального мастерства среди водителей автобуса:

— Ежегодно мы повышаем квалификацию водителей наземного городского транспорта, что помогает при работе на линии. Я желаю вам дальнейших профессиональных успехов и прошу передать тот опыт, который вы заработали сегодня, более молодым водителям, продолжить достигать новых вершин, чтобы всегда вашим начинаниям сопутствовала удача.

Читайте также: Участники экологической акции смогут посетить музей «Московский транспорт» бесплатно