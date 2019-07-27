Подписчики посоветовали Бузовой лечь в «психушку» за ее танец
• 18:13 • 27 июля 2019
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Сегодня был вечер танцев под любимых артистов, пишет Ольга
Фото: https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru
Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео своего танца под песню Сергея Жукова «Крошка моя» на фестивале «Жара» в Баку.
В подписи к видео Бузова отметила, что Сергей «поднял весь зал» и под его песни «невозможно не танцевать». Также она поблагодарила Баку и фестиваль.
— Сегодня был вечер танцев под любимых артистов, — пишет Ольга.
Однако многие подписчики не оценили танец Бузовой. Некоторые гадают в комментариях, может ли Ольга быть естественной, а не работать специально на камеру.
«Вызывайте экзорциста», — критикует певицу один из комментаторов.
«Пора в психушку», — поддерживает другой.
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