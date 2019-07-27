Синоптики отметили температурный рекорд июля в Москве
• 18:45 • 27 июля 2019
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К 16:00 воздух в столице прогрелся до 28,8 градуса
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Температурный рекорд июля был установлен на территории Москвы 27 числа. К 16 часам воздух прогрелся до 28,8 градуса.
Предыдущий рекорд был зафиксирован за день до этого. 26 июля столбик термометра поднялся до 28,7 градуса тепла.
При этом, напоминает РЕН ТВ, в течение месяца температура была ниже климатической нормы.
Синоптики прогнозируют, что жара в столице продлится недолго. Уже с понедельника, 29 июля, горожан и гостей столицы ждет существенное похолодание.
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